У Кременецькому районі Тернопільської області з вуличного туалету дістали мертву новонароджену дитину.

У такий нелюдський спосіб 34-річна матір вирішила позбавитися від дитини, змовчавши про свою вагітність.

– Жителька Кременеччини народила вночі з 18 на 19 серпня. Чоловікові нічого не розповіла, викинула дитину в дворовий туалет і лягла далі спати. 21 серпня вона вийшла на роботу, де їй стало погано, – йдеться у повідомленні.

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Про вагітність змовчала: на Тернопільщині жінка втопила немовля у вуличному туалеті / 2 фотографии

До лікарні горе-матір госпіталізували з післяродовими травмами та сильною кровотечею.

Родичі стверджують, що про вагітність не здогадувалися, бо жінка повної тілобудови і вона щоденно працювала в полі.

Разом із чоловіком вона виховує двоє дітей віком 13-ти та 15-ти років.

Судово-медична експертиза має визначити, чи народився хлопчик живим. Слідчі дії тривають.

Знущання над дитиною на Вінничині

У Вінницькій області мати прив’язала 14-річну доньку на ланцюг та тримала її у будинку.

Виявляється, так вона намагалась перевиховати дитину: через брак уваги дівчинка часто тікала з дому та погано вчилася.

За допомогою ланцюга та ошийника 30-річна матір прив’язала доньку та тримала її у будинку впродовж двох годин.