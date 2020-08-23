На станции метро Майдан Независимости в Киеве правоохранители задержали боевика так называемой ДНР.

При осмотре у мужчины нашлись такие документы, как “военный билет ДНР” и удостоверение “народного ополченца Донбасса”, которое подписал Игорь Стрелков (Гиркин).

В рядах так называемого ополчения Донбасса он занимал должность стрелка, а в октябре 2014 года получил “наградную” медаль “За оборону Славянска”.















”Служил” у Гиркина: на Майдане Независимости в Киеве задержали боевика “ДНР” / 4 фотографии

Читайте: Изъяли блокнот с контактами из “ЛДНР”: в Киеве мужчина обстрелял авто патрульных

Задержанный признался, что в Киев приехал с временно оккупированных территорий, однако на вопрос причастности к сепаратистам отвечать отказался.

В дальнейшем мужчины передадут работникам Службы безопасности Украины для установления цели его пребывания в столице и предоставления правовой оценки его действиям.

Мошенничество на соцвыплатах для боевиков “ДНР”

Силовики СБУ разоблачили канал незаконных соцвыплат боевикам “ДНР”, который организовала жительница города Горловка.

По данным следствия, женщина оформляла жителям временно оккупированных районов Донетчины документы для назначения соцвыплат, получая за это крупные денежные суммы.

Таким образом боевики ежемесячно получали социальные выплаты из госбюджета Украины.