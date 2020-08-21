СБУ заблокировала работу канала противоправного получения социальных выплат из госбюджета, в частности участниками незаконных вооруженных формирований.

По информации следствия, жительница Горловки за денежное вознаграждение оформляла жителям временно оккупированных районов Донецкой области документы для назначения соцвыплат.

Она лично получала на подконтрольной Украине территории незаконно начисленные средства и доставляла их как через линию разграничения, так и территорию РФ.

Читайте: Ущерб более 11 млн грн: СБУ обнаружила масштабную вырубку лесов

Среди заказчиков таких услуг были участники незаконных вооруженных формирований так называемой ДНР.















СБУ заблокировала канал незаконных соцвыплат боевикам “ДНР” / 4 фотографии

Женщину задержали на пункте пропуска Гоптовка при попытке пересечь госграницу. У нее обнаружили почти 750 тыс. грн, банковские карты, доверенности. Задержанной сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 УК Украины.

Накануне СБУ разоблачила главного специалиста Министерства по делам ветеранов, который причастен к получению взятки. Чиновник требовал у раненого бойца $4,5 тыc. за инвалидность.