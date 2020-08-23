На станції метро Майдан Незалежності у Києві правоохоронці затримали бойовика так званої ДНР.

Під час огляду у чоловіка знайшлися такі документи, як “військовий квиток ДНР” та посвідчення “народного ополченця Донбасу”, яке підписав Ігор Стрілков (Гіркін).

У лавах так званого ополчення Донбасу він перебував на посаді стрільця, а в жовтні 2014 року отримав “нагородну” медаль “За оборону Слов’янська”.















”Служив” у Гіркіна: на Майдані Незалежності у Києві затримали бойовика “ДНР” / 4 фотографии

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Затриманий зізнався, що до Києва приїхав з тимчасово окупованих територій, однак на питання причетності до сепаратистів відповідати відмовився.

Надалі чоловіка передадуть працівникам Служби безпеки України для встановлення мети його перебування у столиці та надання правової оцінки його діям.

Шахрайство на соцвиплатах для бойовиків “ДНР”

Силовики СБУ викрили канал незаконних соцвиплат бойовикам “ДНР”, який організувала мешканка міста Горлівка.

За даними слідства, жінка оформлювала жителям тимчасово окупованих районів Донеччини документи для призначення соцвиплат, отримуючи за це великі грошові суми.

Таким чином бойовики щомісячно отримували соціальні виплати з держбюджету України.