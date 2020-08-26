Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные
В санатории возле Трускавца девочка выстрелила в голову 10-летнему мальчику: что известно
Наша независимость закаляется в войне: историки о важности Дня украинской государственности
Срочно
Россия атаковала ракетами многоэтажку в Днепре, девять пострадавших
Это меня убило, я кричала от боли: Харлан высказалась о дисквалификации и поблагодарила за поддержку
Целью ракетного удара РФ был Староконстантинов в Хмельницкой области — Игнат
Происшествия
Мила Грубник, редактор раздела Здоровье

Облили зеленкой и разбили гитару: в парке Одессы банда напала на подростков

Нацполіція

25 августа около 19.00 в Стамбульском парке Одессы группа молодых людей в черной одежде и масках напали на подростков, которые отмечали день рождения, распылили им в лицо баллончики и облили их зеленкой.

Ребята также разбили гитару, после чего скрылись с места инцидента.

— Был день рождения моей подруги, ей исполнялось 17. В течение минуты трое (на видео видно, что их было больше) ребят на вид лет 18-25 вбежали в беседку, начали распылять перцовый баллончик и обливать нас зеленкой, — пишет одна из пострадавших.

Жертвами нападавших оказались подростки, 17-летний парень и семь девушек 15, 16 и 17 лет. Неравнодушные ребята, которые отдыхали в том же парке, попытались догнать обидчиков, но им не удалось.

Читайте: Не менее 1 тыс. грн: сколько будут платить жертвам насильственных преступлений

Подростки обратились в полицию и написали заявления.

— Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, — уточняют в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших.

По одной из предыдущих версий, причиной нападения на подростков могло стать то, что их приняли за представителей ЛГБТ-сообщества.

— В нескольких девушек были короткие стрижки, у парня окрашенные волосы. Возможно, их приняли за участников акций ЛГБТ, но потерпевшие не имели никакого отношение к ним, — говорится в сообщении одного из местных СМИ.

Из-за таких действий оргкомитет фестиваля квир-культуры Одесапрайд 2020 перенес запланированную на 26 августа публичную акцию.

— Мы заботимся о безопасности участников наших мероприятий и следим, чтобы провокационные действия агрессивных сограждан не достигали своей цели — пропаганды ненависти и вражды, — уточнили в оргкомитете.

В то же время в городе должны состояться мероприятия с 27 по 30 августа. Их отменять не будут. Они пройдут с усиленными мерами безопасности.

Насилие в Украине — куда обращаться

Нередко украинцы становятся жертвами насилия — нападений, избиений, изнасилований.

В таких ситуациях не нужно молчать, а сразу обращаться к правоохранителям.

Факты ICTV подготовили материал о том, куда могут обратиться жертвы насилия.

Источник: ГУНП в Одесской области, Подслушано Одесса, УНИАН

ЛГБТ, Напад, Нацполиция, Одесса
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
Миссия ЮНЕСКО приехала в Одессу, чтобы оценить ущерб от российских ракетных ударов
ЮНЕСКО в Одесі
Для защиты портов от ракетных атак РФ приняты максимальные меры – Гуменюк
Облили зеленкой и разбили гитару: в парке Одессы банда напала на подростков
Граната разорвалась в руках массажиста: что известно о взрыве в Доме профсоюзов в Одессе
Вибух у Будинку профспілок в Одесі 28 липня 2023
Ищем ПВО, чтобы защитить Одессу и Юг — Зеленский
Облили зеленкой и разбили гитару: в парке Одессы банда напала на подростков
Призывала сбросить бомбу на Украину: известно, как суд наказал блогершу из Одессы
суд над блогеркою
Видео
Многие ребята погибли на глазах, потому что стекли кровью: воспоминания очевидцев теракта в Оленовке

Факты ICTV нашли азовцев, которые в ночь теракта в Оленовке находились в бараке. В годовщину трагедии они рассказали, какой ужас пережили.

Кристина Величанская
День Украинской Государственности: что это за праздник и почему злит россиян
Людина з прапором України
Держат фронт возле Донецка: 59 ОМПБр показала уникальное антидроновое оружие
Облили зеленкой и разбили гитару: в парке Одессы банда напала на подростков
Бастион-02: как отечественная РСЗО демилитаризирует армию РФ
Облили зеленкой и разбили гитару: в парке Одессы банда напала на подростков
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (28.07.2023)
Облили зеленкой и разбили гитару: в парке Одессы банда напала на подростков
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь