Облили зеленкой и разбили гитару: в парке Одессы банда напала на подростков
25 августа около 19.00 в Стамбульском парке Одессы группа молодых людей в черной одежде и масках напали на подростков, которые отмечали день рождения, распылили им в лицо баллончики и облили их зеленкой.
Ребята также разбили гитару, после чего скрылись с места инцидента.
— Был день рождения моей подруги, ей исполнялось 17. В течение минуты трое (на видео видно, что их было больше) ребят на вид лет 18-25 вбежали в беседку, начали распылять перцовый баллончик и обливать нас зеленкой, — пишет одна из пострадавших.
Жертвами нападавших оказались подростки, 17-летний парень и семь девушек 15, 16 и 17 лет. Неравнодушные ребята, которые отдыхали в том же парке, попытались догнать обидчиков, но им не удалось.
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Подростки обратились в полицию и написали заявления.
— Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, — уточняют в пресс-службе Нацполиции Одесской области.
Сейчас правоохранители разыскивают нападавших.
По одной из предыдущих версий, причиной нападения на подростков могло стать то, что их приняли за представителей ЛГБТ-сообщества.
— В нескольких девушек были короткие стрижки, у парня окрашенные волосы. Возможно, их приняли за участников акций ЛГБТ, но потерпевшие не имели никакого отношение к ним, — говорится в сообщении одного из местных СМИ.
Из-за таких действий оргкомитет фестиваля квир-культуры Одесапрайд 2020 перенес запланированную на 26 августа публичную акцию.
— Мы заботимся о безопасности участников наших мероприятий и следим, чтобы провокационные действия агрессивных сограждан не достигали своей цели — пропаганды ненависти и вражды, — уточнили в оргкомитете.
В то же время в городе должны состояться мероприятия с 27 по 30 августа. Их отменять не будут. Они пройдут с усиленными мерами безопасности.
Насилие в Украине — куда обращаться
Нередко украинцы становятся жертвами насилия — нападений, избиений, изнасилований.
В таких ситуациях не нужно молчать, а сразу обращаться к правоохранителям.
Факты ICTV подготовили материал о том, куда могут обратиться жертвы насилия.
Источник: ГУНП в Одесской области, Подслушано Одесса, УНИАН