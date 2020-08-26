Облили зеленкой и разбили гитару: в парке Одессы банда напала на подростков

25 августа около 19.00 в Стамбульском парке Одессы группа молодых людей в черной одежде и масках напали на подростков, которые отмечали день рождения, распылили им в лицо баллончики и облили их зеленкой.

Ребята также разбили гитару, после чего скрылись с места инцидента.

— Был день рождения моей подруги, ей исполнялось 17. В течение минуты трое (на видео видно, что их было больше) ребят на вид лет 18-25 вбежали в беседку, начали распылять перцовый баллончик и обливать нас зеленкой, — пишет одна из пострадавших.

Жертвами нападавших оказались подростки, 17-летний парень и семь девушек 15, 16 и 17 лет. Неравнодушные ребята, которые отдыхали в том же парке, попытались догнать обидчиков, но им не удалось.

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Подростки обратились в полицию и написали заявления.

— Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины, — уточняют в пресс-службе Нацполиции Одесской области.

Сейчас правоохранители разыскивают нападавших.

По одной из предыдущих версий, причиной нападения на подростков могло стать то, что их приняли за представителей ЛГБТ-сообщества.

— В нескольких девушек были короткие стрижки, у парня окрашенные волосы. Возможно, их приняли за участников акций ЛГБТ, но потерпевшие не имели никакого отношение к ним, — говорится в сообщении одного из местных СМИ.

Из-за таких действий оргкомитет фестиваля квир-культуры Одесапрайд 2020 перенес запланированную на 26 августа публичную акцию.

— Мы заботимся о безопасности участников наших мероприятий и следим, чтобы провокационные действия агрессивных сограждан не достигали своей цели — пропаганды ненависти и вражды, — уточнили в оргкомитете.

В то же время в городе должны состояться мероприятия с 27 по 30 августа. Их отменять не будут. Они пройдут с усиленными мерами безопасности.

Насилие в Украине — куда обращаться

Нередко украинцы становятся жертвами насилия — нападений, избиений, изнасилований.

В таких ситуациях не нужно молчать, а сразу обращаться к правоохранителям.

Факты ICTV подготовили материал о том, куда могут обратиться жертвы насилия.

Источник: ГУНП в Одесской области, Подслушано Одесса, УНИАН

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