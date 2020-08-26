25 серпня близько 19.00 у Стамбульському парку Одеси група молодиків у чорному одязі та масках напали на підлітків, які відзначали день народження, розпилили їм в обличчя балончики та облили їх зеленкою.

Хлопці також розбили гітару, після чого втекли з місця інциденту.

– Був день народження моєї подруги, їй виповнювалося 17. Протягом хвилини троє (на відео видно, що їх було більше) хлопців на вигляд років 18-25 вбігли до альтанки, почали розпилювати перцевий балончик і обливати нас зеленкою, – пише одна із постраждалих.

Жертвами нападників виявилися підлітки, 17-річний хлопець та сім дівчат 15, 16 та 17 років. Небайдужі хлопці, які відпочивали у тому ж парку, спробували наздогнати кривдників, але їм не вдалося.

Читайте: Щонайменше 1 тис. грн: скільки платитимуть жертвам насильницьких злочинів

Підлітки звернулися до поліції та написали заяви.

– Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України, – уточнюють у прес-службі Нацполіції Одеської області.

Нині правоохоронці розшукують нападників.

За однією із попередніх версій, причиною нападу на підлітків могло стати те, що їх сприйняли за представників ЛГБТ-спільноти.

– У кількох дівчат були короткі стрижки, у хлопця пофарбоване волосся. Можливо, їх сприйняли за учасників акцій ЛГБТ, але потерпілі не мали жодного відношення до них, – йдеться у повідомленні одного з місцевих ЗМІ.

Натомість через такі дії оргкомітет фестивалю квір-культури Одесапрайд-2020 переніс заплановану на 26 серпня публічну акцію.

– Ми дбаємо про безпеку учасників наших заходів і стежимо, щоб провокаційні дії агресивних співгромадян не досягали своєї мети – пропаганди ненависті і ворожнечі, – уточнили в оргкомітеті.

Водночас у місті мають відбутися заходи з 27 до 30 серпня. Їх скасовувати не будуть. Вони пройдуть з посиленими заходами безпеки.

Насильство в Україні – куди звертатися

Нерідко українці стають жертвами насильства – нападів, побиття, згвалтувань.

В таких ситуаціях не потрібно мовчати, а одразу звертатися до правоохоронців.

Факти ICTV підготували матеріал про те, куди можуть звернутися жертви насильства.

Джерело: ГУНП в Одеській області, Підслухано Одеса, УНІАН