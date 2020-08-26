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Факты / Происшествия

Проходили “реабилитацию”: в Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства

В Днепропетровской области от трудовой эксплуатации правоохранители освободили 172 человека, которые содержались в так называемых реабилитационных центрах.

— Группа лиц вербовала и удерживала в реабилитационных центрах социально незащищенных граждан. Правонарушители удерживали в этих центрах лиц с инвалидностью, пожилых людей, людей с алкогольной и наркотической зависимостями, — рассказали в пресс-службе Национальной полиции.

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Злоумышленники по заказу сторонних лиц заставляли потерпевших выполнять черновые работы в городе Днепр. Деньги за работу получали правонарушители, а не пострадавшие.

Девять фигурантов дела задержали правоохранители. Освобожденные находятся под наблюдением медиков и работников социальных служб.

  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
  • В Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства
Проходили “реабилитацию”: в Днепропетровской области освободили 172 человека из рабства / 6 фотографий

Трудовое рабство в Скадовске

30-летний житель одного из сел Скадовского района удерживал в сарае 13 человек, приехавших на заработки из центральных и западных областей, и заставлял их бесплатно работать по 15 часов в поле.

Он просто сдавал людей в аренду местным фермерам, а заработанные ими деньги забирал себе.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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