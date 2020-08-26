У Дніпропетровській області від трудової експлуатації правоохоронці звільнили 172 людини, які утримувалися в так званих реабілітаційних центрах.

– Група осіб вербувала та утримувала в реабілітаційних центрах соціально незахищених громадян. Правопорушники утримували в цих центрах осіб з інвалідністю, літніх людей, осіб з алкогольною та наркотичною залежностями, – розповіли у прес-службі Національної поліції.

Читайте: На Харківщині фермери тримали людей у трудовому рабстві

Зловмисники на замовлення сторонніх осіб примушували потерпілих виконувати чорнові роботи в місті Дніпро. Гроші за роботу отримували правопорушники, а не потерпілі.

Дев’ять фігурантів справи затримали правоохоронці. Звільнені перебувають під наглядом медиків та працівників соціальних служб.

Трудове рабство у Скадовську

30-річний мешканець одного з сіл Скадовського району утримував у сараї 13 людей, які приїхали на заробітки з центральних та західних областей, і примушував їх безкоштовно працювати по 15 годин у полі.

Він просто звадавав людей о оренду місцевим фермерам, а зароблені ними гроші забирав собі.