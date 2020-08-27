В Одесской области в полицию обратилась женщина и сообщила о том, что ее 12-летнего сына изнасиловал односельчанин.

Подросток рассказал, что это произошло на пастбище, где его знакомый односельчанин пас скот.

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Злоумышленник несколько раз ударил мальчика, а потом удовлетворил свои половые потребности. Чтобы пострадавший никому не рассказал, мужчина пригрозил ему физической расправой и отпустил.

— Оперативники за считанные часы установили местонахождение правонарушителя, который уже имеет судимость за имущественные преступления. Свою вину он не отрицал, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

Злоумышленнику грозит наказание по ч. 4 ст. 152 УК Украины — от 10 до 15 лет лишения свободы.







В Одесской области пастух изнасиловал 12-летнего односельчанина / 2 фотографии

Изнасилование в Полтавской области

На Полтавщине женщина обратилась в местное отделение полиции относительно изнасилования ее малолетней дочери.

Правоохранителями было установлено, что к преступлению причастны малолетние дети 10 и 11 лет.