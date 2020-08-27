В Одеській області до поліції звернулася жінка та повідомила про те, що її 12-річного сина зґвалтував односелець.

Підліток розповів, що подія сталася на пасовищі, де його знайомий односелець випасав худобу.

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Зловмисник кілька разів вдарив хлопчика, а тоді задовольнив свої статеві потреби. Аби потерпілий нікому не розповів, чоловік пригрозив йому фізичною розправою і відпустив.

– Оперативники за лічені години встановили місце перебування правопорушника, який вже має судимість за майнові злочини. Свою провину він не заперечував, – розповіли у ГУ НП в Одеській області

Зловмиснику загрожує покарання за ч. 4 ст. 152 КК України – від 10 до 15 років позбавлення волі.







На Одещині пастух зґвалтував 12-річного односельця / 2 фотографии

Зґвалтування на Полтавщині

На Полтавщині жінка звернулась до місцевого відділення поліції щодо зґвалтування її малолітньої доньки.

Правоохоронцями було встановлено, що до злочину причетні малолітні діти 10 та 11 років.