На Одещині пастух зґвалтував 12-річного односельця

В Одеській області до поліції звернулася жінка та повідомила про те, що її 12-річного сина зґвалтував односелець.
Підліток розповів, що подія сталася на пасовищі, де його знайомий односелець випасав худобу.
Читайте: У Чернігові школярку зґвалтували в туалеті популярного фастфуду
Зловмисник кілька разів вдарив хлопчика, а тоді задовольнив свої статеві потреби. Аби потерпілий нікому не розповів, чоловік пригрозив йому фізичною розправою і відпустив.
– Оперативники за лічені години встановили місце перебування правопорушника, який вже має судимість за майнові злочини. Свою провину він не заперечував, – розповіли у ГУ НП в Одеській області
Зловмиснику загрожує покарання за ч. 4 ст. 152 КК України – від 10 до 15 років позбавлення волі.
Зґвалтування на Полтавщині
На Полтавщині жінка звернулась до місцевого відділення поліції щодо зґвалтування її малолітньої доньки.
Правоохоронцями було встановлено, що до злочину причетні малолітні діти 10 та 11 років.