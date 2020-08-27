Изнасилование в Чернигове: на девушку напали в туалете фастфуда

27 августа в популярном фастфуде в центре Чернигова изнасиловали 17-летнюю школьницу.

Информация поступила полицейским около 8.00.

По данным полиции, насильником оказался 27-летний житель Куликовского района. Он напал на девушку в туалете.

На крики школьницы прибежали работники заведения и вызвали правоохранителей.

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Насильник ранее отбывал наказание за имущественное преступление.

По факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 152 (изнасилование несовершеннолетнего лица) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит от семи до 12 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.















В Чернигове школьницу изнасиловали в туалете популярного фастфуда / 4 фотографии

Попытка изнасилования в Киеве

17 августа в Киеве работники полиции объявили о подозрении мужчине за покушение на изнасилование 19-летней девушки.

Пострадавшая обратилась в полицию Киева и сообщила, что ее знакомый хотел ее изнасиловать. Однако его остановила прохожая, которую он испугался и убежал.