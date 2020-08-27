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Факты / Происшествия

На трассе Киев-Чоп столкнулись два Mercedes: пять пострадавших

Во Львовской области пять человек забрали в больницу после ДТП на трассе Киев-Чоп.

Авария произошла 26 августа около 23.30 в селе Тухолька Сколивского района.

Водитель Mercedes-Benz не справился с управление, выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes Sprinter.

  • ДТП на трассе Киев-Чоп: скорая забрала пять человек
  • ДТП на трассе Киев-Чоп: скорая забрала пять человек
  • ДТП на трассе Киев-Чоп: скорая забрала пять человек
  • ДТП на трассе Киев-Чоп: скорая забрала пять человек
  • ДТП на трассе Киев-Чоп: скорая забрала пять человек
  • ДТП на трассе Киев-Чоп: скорая забрала пять человек
На трассе Киев-Чоп столкнулись два Mercedes: пять пострадавших / 3 фотографии

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С травмами, полученными в результате ДТП, водителя легковушки и его 52-летнюю жену госпитализировали в больницу. Телесные повреждения получили еще трое пассажиров микроавтобуса в возрасте 19, 20 и 29 лет, жители Черновицкой области.

Это уже второе ДТП, которое произошло на трассе Киев-Чоп, в селе Тухолька, за последние два дня.

25 августа в 13.45 в селе Тухолька Сколевского района Львовской области микроавтобус Peugeot протаранил бензовоз Volvo.

В результате столкновения пострадали пять человек. Все они госпитализированы с травмами разной степени. Все пострадавшие – пассажиры микроавтобуса в возрасте от 26 до 60 лет.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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