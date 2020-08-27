ДТП на трасі Київ-Чоп: швидка забрала пять людей

У Львівській області п’ятьох людей забрали в лікарню після ДТП на трасі Київ-Чоп.

Аварія сталася 26 серпня близько 23.30 в селі Тухолька Сколівського району.

Водій Mercedes-Benz не впорався з керування, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Mercedes Sprinter.











На трасі Київ-Чоп зіткнулися два Mercedes: п’ять постраждалих / 3 фотографии

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З травмами, отриманими в результаті ДТП, водія легковика і його 52-річну дружину госпіталізували в лікарню. Тілесні ушкодження отримали ще троє пасажирів мікроавтобуса у віці 19, 20 і 29 років, жителі Чернівецької області.

Це вже друга ДТП, яка сталася на трасі Київ-Чоп, в селі Тухолька, за останні два дні.

25 серпня о 13.45 в селі Тухолька Сколівського району Львівської області мікроавтобус Peugeot протаранив бензовоз Volvo.

В результаті зіткнення постраждали п’ятеро людей. Всі вони госпіталізовані з травмами різного ступеня. Всі постраждалі – пасажири мікроавтобуса у віці від 26 до 60 років.