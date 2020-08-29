Россия выдала сообщника убийцы ветерана АТО Ивана Мамчура

Россия выдала Украине соучастника резонансного убийства офицера и ветерана АТО Ивана Мамчура в 2016 году.

Мамчур работал начальником отдела Ровенского следственного изолятора. 6 сентября 2016 года он возвращался домой. На шестом этаже его дома, в офицера восемь раз выстрелил ранее судимый Олег Смородинов, сообщили в полиции.

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В Смородинова также был сообщник, который во время убийства следил за обстановкой на улице.

После преступления оба сообщники смогли выехать в Россию. За убийство, им заплатили $3 тыс. и 300 тыс. российских рублей, заявили следователи.

Смородинов успел вернуться в Украину. Мужчину смогли задержать в ноябре 2016 года, когда он пытался еще раз выехать в РФ.

Оперативники установили, что сообщник скрывался в Москве. Отправили в Интерпол запрос на его задержание и экстрадицию.

В июне 2019 года в ГУНП в Ровенской области поступило сообщение о том, что 38-летний мужчина в РФ задержан и помещен в следственный изолятор.

26 августа на пункте пропуска Гоптовка задержанного передали украинской стороне. Его поместили в изолятор. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей.

Иван Мамчур — украинский офицер-спецназовец. Участвовал в война в Донбассе. В 2008 году, по данным The New York Times, Мамчур воевал в Грузии с россиянами.

Задержали россиян

В Киеве работники полиции задержали двух граждан РФ, планировали совершить тяжкие преступления.

Известно, что они были членами вооруженных формирований и работали на российские спецслужбы, участвовали в вооруженных конфликтах во многих странах.

Источник: Отдел коммуникации полиции Ровенской области