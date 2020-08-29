Росія видала спільника вбивці ветерана АТО Івана Мамчура

Росія видала Україні співучасника резонансного вбивства офіцера та ветерана АТО Івана Мамчура у 2016 році.

Мамчур працював начальником відділу Рівненського слідчого ізолятора. 6 вересня 2016 року повертався додому. На шостому поверсі його будинку, у офіцера вісім разів вистрелив раніше судимий Олег Смородінов, повідомили у поліції.

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У Смородінова також був спільник, який під час вбивства слідкував за обстановкою на вулиці.

Після злочину обидва спільники змогли виїхати до Росії. За вбивство, їм заплатили $3 тис. та 300 тис. російських рублів, заявили слідчі.

Смородінов встиг повернутися до України. Чоловіка змогли затримати у листопаді 2016 року, коли він намагався ще раз виїхати до РФ.

Оперативники встановили, що спільник переховувався у Москві. Відправили до Інтерполу запит на його затримання та екстрадицію.

У червні торік до ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення про те, що 38-річного чоловіка у РФ затримали та помістили до слідчого ізолятора.

26 серпня у пункті пропуску Гоптівка затриманого передали українській стороні. Його помістили в ізолятор. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Іван Мамчур – український офіцер-спецназівець. Брав участь у війна на Донбасі. У 2008 році, за даними The New York Times, Мамчур воював у Грузії з росіянами.

Затримали росіян

У Києві працівники поліції затримала двох громадян РФ, які планували скоїти тяжкі злочини.

Відомо, що вони були членами збройних формувань та працювали на російські спецслужби, брали участь у збройних конфліктах у багатьох країнах.

Джерело: Відділ комунікації поліції Рівненської області