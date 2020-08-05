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Факти / Надзвичайні події

За рюкзак та срібний ланцюжок: поліція розкрила вбивство священника у Хмельницькій області

У Хмельницькій області правоохоронні органи розкрили вбивство священика.

Тіло загиблого виявили 25 липня на зупинці у Летичівському районі, повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції.

Поліцейські встановили, що вбитий – це 36-річний мешканець Закарпатської області, священик УПЦ, який зник напередодні зазначених подій.

  • У Хмельницькій області чоловік вбив священника
  • У Хмельницькій області чоловік вбив священника
  • У Хмельницькій області чоловік вбив священника
  • У Хмельницькій області чоловік вбив священника
  • У Хмельницькій області чоловік вбив священника
  • У Хмельницькій області чоловік вбив священника
За рюкзак та срібний ланцюжок: поліція розкрила вбивство священника у Хмельницькій області / 3 фотографии

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Після проведення розшукових дій поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного — ним виявився раніше неодноразово судимий за крадіжки чоловік.

З’ясувалося, що він убив священнослужителя і забрав ланцюжок та особисті речі, які були в рюкзаку.

Розкопав могилу монаха

На Лелеківському кладовищі у Кропивницькому священик розкопав могилу монаха.

Копав могилу монаха на очах у перехожих. Вони викликали поліцію.

Правоохоронці пояснили – напередодні події священик був у відпустці, коли лікував свою дитину. Є припущення, що він не впорався з психологічними та емоційними навантаженнями.

Джерело: Департамент карного розшуку Нацполіції

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