У Хмельницькій області чоловік вбив священника

У Хмельницькій області правоохоронні органи розкрили вбивство священика.
Тіло загиблого виявили 25 липня на зупинці у Летичівському районі, повідомили у Департаменті карного розшуку Національної поліції.
Поліцейські встановили, що вбитий – це 36-річний мешканець Закарпатської області, священик УПЦ, який зник напередодні зазначених подій.
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Після проведення розшукових дій поліцейським вдалося встановити особу підозрюваного — ним виявився раніше неодноразово судимий за крадіжки чоловік.
З’ясувалося, що він убив священнослужителя і забрав ланцюжок та особисті речі, які були в рюкзаку.
Розкопав могилу монаха
На Лелеківському кладовищі у Кропивницькому священик розкопав могилу монаха.
Копав могилу монаха на очах у перехожих. Вони викликали поліцію.
Правоохоронці пояснили – напередодні події священик був у відпустці, коли лікував свою дитину. Є припущення, що він не впорався з психологічними та емоційними навантаженнями.