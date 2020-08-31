3 тонны боеприпасов: на Харьковщине нашли нелегальный схрон оружия
Фото: Офис генпрокурора
Склад оружия и боеприпасов нашла полиция в райцентре Люботин Харьковской области.
В ходе обысков заброшенного здания, обнаружили боеприпасы и оружие общим весом около 3 тонны.
Сейчас следственные действия продолжаются.
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3 тонны боеприпасов: на Харьковщине нашли нелегальный схрон оружия / 6 фотографий
В помещение хранилось:
- 50 ручных противотанковых гранатометов;
- 200 выстрелов к РПГ;
- 470 боевых гранат различных типов;
- 500 запалов к гранатам;
- 550 гранатометных выстрелов;
- 2 минометные мины;
- 4 противопехотные мины;
- 3 кг тротила;
- 60 тыс. патронов различного калибра.
Схрон в Одесской области
51-летний мужчина в Одесской держал дома целый арсенал оружия.
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