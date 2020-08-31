Август, 31, 2020 в 19:07

Склад оружия и боеприпасов нашла полиция в райцентре Люботин Харьковской области.

В ходе обысков заброшенного здания, обнаружили боеприпасы и оружие общим весом около 3 тонны.

Сейчас следственные действия продолжаются.

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3 тонны боеприпасов: на Харьковщине нашли нелегальный схрон оружия / 6 фотографий

В помещение хранилось:

50 ручных противотанковых гранатометов;

200 выстрелов к РПГ;

470 боевых гранат различных типов;

500 запалов к гранатам;

550 гранатометных выстрелов;

2 минометные мины;

4 противопехотные мины;

3 кг тротила;

60 тыс. патронов различного калибра.

Схрон в Одесской области

51-летний мужчина в Одесской держал дома целый арсенал оружия.

Полицейские обнаружили пять винтовок, автомат, пулемет, пистолет и два корпуса гранат РГД-33.

Теперь мужчине грозит от трех до семи лет лишения свободы.