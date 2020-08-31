На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї

Склад зброї та боєприпасів знайшла поліція у райцентрі Люботин на Харківщині.
Під час обшуків закинутої будівлі, виявили боєприпаси та зброю загальною вагою близько 3 тонни.
Нині слідчі дії тривають.
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У приміщення зберігалось:
- 50 ручних протитанкових гранатометів;
- 200 пострілів до РПГ;
- 470 бойових гранат різних типів;
- 500 запалів до гранат;
- 550 гранатометних пострілів;
- 2 мінометні міни;
- 4 протипіхотні міни;
- 3 кг тротилу;
- 60 тис. патронів різного калібру.
Схрон на Одещині
51-річний чоловік на Одещині тримав вдома цілий арсенал зброї.
Поліцейські виявили п’ять гвинтівок, автомат, кулемет, револьвер, пістолет і два корпуси гранат РГД-33.
Нині чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.