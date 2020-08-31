Склад зброї та боєприпасів знайшла поліція у райцентрі Люботин на Харківщині.

Під час обшуків закинутої будівлі, виявили боєприпаси та зброю загальною вагою близько 3 тонни.

Нині слідчі дії тривають.

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3 тонни боєприпасів: на Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї / 6 фотографий

У приміщення зберігалось:

50 ручних протитанкових гранатометів;

200 пострілів до РПГ;

470 бойових гранат різних типів;

500 запалів до гранат;

550 гранатометних пострілів;

2 мінометні міни;

4 протипіхотні міни;

3 кг тротилу;

60 тис. патронів різного калібру.

Схрон на Одещині

51-річний чоловік на Одещині тримав вдома цілий арсенал зброї.

Поліцейські виявили п’ять гвинтівок, автомат, кулемет, револьвер, пістолет і два корпуси гранат РГД-33.

Нині чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.