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Факти / Надзвичайні події

3 тонни боєприпасів: на Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї

Склад зброї та боєприпасів знайшла поліція у райцентрі Люботин на Харківщині.

Під час обшуків закинутої будівлі, виявили боєприпаси та зброю загальною вагою близько 3 тонни.

Нині слідчі дії тривають.

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  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
  • На Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї
3 тонни боєприпасів: на Харківщині знайшли нелегальний схрон зброї / 6 фотографий

У приміщення зберігалось:

  • 50 ручних протитанкових гранатометів;
  • 200 пострілів до РПГ;
  • 470 бойових гранат різних типів;
  • 500 запалів до гранат;
  • 550 гранатометних пострілів;
  • 2 мінометні міни;
  • 4 протипіхотні міни;
  • 3 кг тротилу;
  • 60 тис. патронів різного калібру.

Схрон на Одещині

51-річний чоловік на Одещині тримав вдома цілий арсенал зброї.

Поліцейські виявили п’ять гвинтівок, автомат, кулемет, револьвер, пістолет і два корпуси гранат РГД-33.

Нині чоловікові загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.

Джерело: Офіс генпрокурора

Фото: Офіс генпрокурора

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