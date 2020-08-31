64 вагона с нефтепродуктами: на Житомирщине злоумышленники планировали подрыв поезда

Днем 31 августа на перегоне Сокорики-Бехи в Житомирской области произошла попытка подрыва поезда с грузом горюче-смазочных материалов.

Грузовой поезд с 64 вагонами сообщением Барбары-Коростень следовал из Беларуси.

В результате взрыва были деформированы рельсы и повреждены железнодорожные шпалы.

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Утечки нефтепродуктов не произошло, пострадавших нет.

Следователи СБУ расследуют все обстоятельства происшествия по ч. 1 ст. 258 (Террористический акт) Уголовного кодекса Украины.

Железнодорожная авария в США

29 июля в городе Темпа, штат Аризона, произошла железнодорожная авария, в результате чего было частично разрушен мост.

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся.

Вагоны, слетевшие с железнодорожного моста, оказались на проезжей части и частично в парке.