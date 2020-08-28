Взрыв на территории Одесского НПЗ: в домах погас свет

В полночь 29 августа на территории Одесского нефтеперерабатывающего завода прогремел взрыв, в результате чего в жилых домах возле предприятия пропала электроэнергия.

По словам жителей одесского микрорайона Шкодова Гора, взрыв и яркую вспышку люди видели в районе электроподстанции.







На территории Одесского НПЗ прогремел взрыв, в домах погас свет / 2 фотографии

В полиции подтвердили, что взорвалась трансформаторная подстанция на территории Одесского НПЗ, после чего загорелась сухая трава.

На место прибыли подразделения ГСЧС и скорая помощь. Жертв и пострадавших нет.

Местные жители считают, что взрыв мог произойти, когда охотники за металлом перерезали не тот кабель.

Читайте: Уцелела только одна гостья — подробности взрыва в общежитии Десны

Что известно об Одесском нефтеперерабатывающем заводе

Одесский НПЗ — четвертый по мощности украинский нефтеперерабатывающий завод, который был построен в 1937 году и введен в эксплуатацию в 1938 году.

В августе 1997 года Кабинет министров внес завод в перечень предприятий, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности Украины.

В октябре 2010 года в связи со значительным уменьшением показателей рентабельности переработки нефти, ее поставки на завод были остановлены, а само предприятие фактически прекратило свою работу.

В январе 2016 года государственная налоговая инспекция начала процедуру банкротства предприятия.

Фото: Думская