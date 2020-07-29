В США произошла масштабная железнодорожная авария — первые фото

В американском городе Темпа, штат Аризона, 29 июля произошла масштабная железнодорожная авария, в результате чего был частично разрушен мост.

Грузовой поезд сошел с рельсов и загорелся: к ликвидации последствий пожара привлечены десятки спасателей.

Вагоны поезда, слетевшие с железнодорожного моста, оказались на проезжей части и частично в парке.











Мост разваливается, дорога в дыму: в США поезд сошел с рельсов и загорелся / 3 фотографии

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Пострадавших среди членов экипажа поезда нет, но спасательные службы предупредили, что едкий черный дым от огня может быть опасным.

По словам полиции, объявлена вторая степень пожарной опасности.

В железнодорожном ведомстве города заявили, что после завершения ремонтных работ движение грузовых поездов по мосту будет запрещено.

Что конкретно перевозили в цистернах поезда, пока неизвесно.

Шторм Ханна в США

В конце июля в результате шторма Ханна в США было разрушено более 200 тыс. домов в штате Техас.

Во время шторма скорость ветра достигала 64 км/ч., максимальная скорость внутри стихии — 150 км/ч.

Точных данных о пострадавших в результате стихии еще нет, президент Дональд Трамп ввел в штате режим чрезвычайной ситуации.

Источник: Fox News

Фото: Tempe Police, Chief Moir