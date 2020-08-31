В Днепропетровской области в городе Никополь школьницы избили свою ровесницу и выложили видео на своих страницах в социальных сетях.

Хулиганки повалили девочку на землю и начали бить ее ногами по животу и спине.

По предварительной информации, одна из злоумышленниц повалила потерпевшую на пол и начала бить ее кулаками по голове. После этого другие хулиганки начали бить ее ногами по спине и животу.

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Все это школьницы снимали на видео, чтобы разместить на свои страницах в соцсетях.

Также установлено, что это не первый случай нападения на эту школьницу, ранее ее сверстницы уже били.

По информации местных жителей, девочкам, которые совершили нападение, от 12 до 15 лет. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ПРИХИСТ ▫️ Никополь (@prikhist) 29 Авг 2020 в 9:45 PDT

Недавно в одном из сел Белгород-Днестровского района правоохранители предъявили обвинение матери, ее сожителю и подруге за пытки над 11-летней дочкой.

Пытками занималась 42-летняя мать девочки и 41-летняя подруга, которая и посоветовала это.