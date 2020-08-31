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Факти / Надзвичайні події

Били ногами і знімали на відео: у Нікополі школярки жорстоко познущалися над ровесницею

У Дніпропетровській області в місті Нікополь школярки побили свою однолітку та виклали відео на своїх сторінках в соціальних мережах.

Хуліганки повалили дівчинку на землю та почали бити її ногами по животу і спині.

За попередньою інформацією, одна із зловмисниць повалила потерпілу на підлогу та почала бити її кулаками по голові. Після цього інші хуліганки почали бити її ногами по спині та животу.

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Все це школярки знімали на відео, щоб розмістити на свої сторінках у соцмережах.

Також встановлено, що це не перший випадок нападу на цю дівчину, раніше її ровесниці вже били.

За інформацією місцевих жителів, дівчатам, які скоїли напад, від 12 до 15 років. Наразі з’ясовуються всі обставини події.

 

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Публикация от ПРИХИСТ ▫️ Никополь (@prikhist)

Нещодавно в одному з сіл Білгород-Дністровського району правоохоронці пред’явили звинувачення матері, її співмешканцю і подрузі у тортурах над 11-річною донькою.

Тортурами займалася 42-річна мати дівчинки і 41-річна подруга, яка і порадила це.

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