У Чорногорії автомобіль наїхав на прихильників опозиції

У місті Нікшичі (Чорногорія) автомобіль в’їхав у натовп людей, які святкували перемогу опозиції на парламентських виборах.
Очевидці повідомляють, що наїзд був навмисним. У поліції заявили, що авто наїхало на пішоходів, проте інші подробиці не розголошуються.
RTCG пише, що в результаті події один чоловік отримав тяжкі поранення.
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Парламентські вибори в Чорногорії пройшли в неділю, 30 серпня. Данні екзит-полу свідчать про можливу перемогу опозиції.
ДТП у Мексиці
У Мексиці сталася масштабна ДТП на шосе, що сполучає столицю країни Мехіко і місто Толука-де-Лердо.
Згідно з попереднім звітом, автобус, що прямував в Пуерто-Вальярта, рухався з надмірною швидкістю по мокрому асфальту.
В результаті аварії загинули 13 людей, 24 пасажири – постраждали.
Джерело: RTCG