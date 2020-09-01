Во Львовском национальном университете ветеринарной медицины и биотехнологий имени Гжицкого оборудовали нарколабораторию по производству метадона.

Об этом рассказала прокурор Львовской области Ирина Диденко.

— Цинизм местных дельцов впечатляет. Разоблачили группу лиц, организовавших в львовском учебном заведении не что иное, как нарколабораторию! – заявила прокурор.

Четыре львовянина организовали изготовление и сбыт наркотиков: заведующий лабораторией одного из львовских вузов (химик по профессии), совладелец кальян-бара и два его работника, которые выполняли функции фасовщика, распространителя и продавца.

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Сбыт они организовали через интернет-сайт.

Во время задержания правоохранители задокументировали партию наркотика весом почти 3 кг, стоимостью почти 1 млн 800 тыс. грн.

— Сейчас готовим подозрения с предыдущей правовой квалификацией ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 317 УК Украины и ходатайства об избрании меры пресечения, — отмечает Ирина Диденко.

В Донецкой области полицейские торговали наркотиками

В Донецкой области в городе Краматорск ГБР и СБУ задержали четырех правоохранителей, которые занимались незаконным оборотом наркотиков и вымогали взятки у наркоторговцев.

Известно, что они действовали в составе преступной группы. Полицейские получали деньги от лиц, производящих и сбывающих наркотические средства.