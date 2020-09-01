У Львівському національному університеті ветеринарної медицини та біотехнологій імені Гжицького обладнали нарколабораторію з виробництва метадону.

Про це розповіла прокурор Львівської області Ірина Діденко

– Цинізм місцевих ділків вражає. Викрили групу осіб, які організували в львівському навчальному закладі не що інше, як нарколабораторію! – заявила прокурор.

Чотири львів’янина організували виготовлення та збут наркотиків: завідувач лабораторією одного з львівських виші (хімік за професією), співвласник кальян-бару і два його працівника, які виконували функції фасовщика, розповсюджувача і продавця.

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Збут вони організували через інтернет-сайт.

Під час затримання правоохоронці задокументували партію наркотику вагою майже 3 кг, вартістю у 1 млн 800 тис. грн.

– Зараз готуємо підозри з попередньою правовою кваліфікацією ч.3 ст. 307, ч.3 ст. 311, ч.2 ст. 317 КК України та клопотання про обрання запобіжного заходу, – зазначає Ірина Діденко.

У Донецькій області поліцейські торгували наркотиками

У Донецькій області у місті Краматорськ ДБР та СБУ затримали чотирьох правоохоронців, які займались незаконним обігом наркотиків та вимагали хабарі від наркоторгівців.

Відомо, що вони діяли у складі злочинної групи. Поліцейські отримували гроші від осіб, які виготовляють та збувають наркотичні засоби.