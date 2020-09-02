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Факты / Происшествия

В Одесской области директора школы для детей с нарушениями развития обвинили в педофилии

В Одесской области директора специализированного детского учреждения обвиняют в развращении трех девочек семи и пяти лет. К правоохранителям обратилась одна из работниц заведения.

Предварительное медицинское обследование показало, что следов сексуального насилия не обнаружено.

— Дети, опрошенные в присутствии школьного психолога с участием законных представителей, о факте полового насилия или развращения ничего не рассказывают. По их словам, они ходили в кабинет директора, где смотрели мультфильмы и играли, — рассказали в ГУ НП в Одесской области.

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Пока правоохранители пытаются собрать доказательства. Назначена судебно-медицинская экспертиза на факт обнаружения телесных повреждений, характерных для изнасилования или причинения физического насилия. По ее результатам затем назначат психолого-психиатрическую экспертизу, которая должна установить правдивость показаний детей.

Расследование продолжается. Директора не задерживают, потому что пока оснований для сообщения о подозрении недостаточно.

Военный развращал 13-летнего мальчика

За развращение несовершеннолетнего 13-летнего мальчика задержали военного в Запорожье. В полицию сообщила мать ребенка.

Мужчина вел с ребенком разговоры сексуального характера и предлагал вступить в половую связь.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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