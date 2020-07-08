В Запорожье военный развращал 13-летнего мальчика

В Запорожье задержан военный, который развращал 13-летнего мальчика.

В полицию обратилась мать ребенка и сообщила об инциденте.

На место выехала следственно-оперативная группа Нацполиции. По ориентировкам они оперативно установили место нахождения подозреваемого.

Читайте: 50-летний киевлянин развращал и продавал интимные фото 13-летних девочек

Им оказался житель Запорожья, 1986 года рождения, который работает инспектором роты воинской части Вооруженных сил Украины.

Расследование установило, что мужчина вел с ребенком разговоры сексуального характера и предлагал ему вступить в половую связь.

Военный задержан и будет находится под стражей 60 суток. Досудебное расследование продолжается.

По факту начато уголовное производство по ч. 2 ст. 156 (Развращение несовершеннолетних) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

Развращение несовершеннолетних

7 июля следователи передали в суд дело 41-летнего жителя Киева, который развращал девять девочек в возрасте от девяти до 16 лет.

Мужчина распространял порнографии и совершил сексуальное насилие в отношении двух малолетних.

Полицейские выяснили, что киевлянин общался с детьми в интернете и посылал им изображения порнографического характера. В ответ просил аналогичные личные фото.