Пожар в Луганской области: подробности пожара

В Луганской области возле села Болотенное Станично-Луганского района горит сухая трава, камыш и лесная подстилка на площади около 80 га.

Спасатели пытаются потушить огонь, но ситуация осложняется сильным порывом ветра. Это представляет угрозу населенным пунктам Болотенное, Валуйское и Станица Луганская.

Местное население предупреждают о возможной эвакуации. Но люди от нее пока отказываются.

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Пожар в Луганской области тушат 108 спасателей и 17 единиц техники, из них от ГСЧС — 47 человек и 12 единиц техники. Привлекли также подразделения Вооруженных сил.

Чтобы помочь в тушении огня дополнительно привлекли людей и технику из Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей.

Еще один пожар вспыхнул под Чугуевом в Харьковской области. Там горят камыш, трава и хвойная подстилка отдельными ячейками на общей площади около 10 га.

Президент Украины Владимир Зеленский собрал срочное совещание по лесным пожарам на Харьковщине и Луганщине. Известно, что в одном из сел сгорело восемь домов из 150.

Предварительная причина пожара — возгорание свалки, из которой из-за порывов ветра огонь перебросился на лес. Однако правоохранительные органы не исключают версии поджога.