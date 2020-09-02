Пожежа в Луганській області: подробиці пожежі

У Луганській області біля села Болотене Станично-Луганського району горить суха трава, очерет та лісова підстилка на площі близько 80 га.

Рятувальники намагаються загасити вогонь, але ситуація ускладнюється сильним поривом вітру. Це становить загрозу населеним пунктам Болотене, Валуйське та Станиця Луганська.

Місцеве населення попереджають про можливу евакуацію. Але люди від неї поки відмовляються.

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Пожежу в Луганській області гасять 108 рятувальників та 17 одиниць техніки, з них від ДСНС – 47 людей та 12 одиниць техніки. Залучили також підрозділи Збройних сил.

Щоб допомогти у гасінні вогню додатково залучили людей і техніку з Донецької, Дніпропетровської та Полтавської областей.

Ще одна пожежа спалахнула під Чугуєвом у Харківській області. Там горять очерет, трава та хвойна підстилка окремими осередками на загальній площі близько 10 га.

​​Президент України Володимир Зеленський зібрав термінову нараду щодо лісових пожеж на Харківщині та Луганщині. Відомо, що в одному з сіл згоріло вісім будинків зі 150.

Попередня причина пожежі – загоряння смітника, з якого через пориви вітру вогонь перекинувся на ліс. Однак правоохоронні органи не виключають версії підпалу.