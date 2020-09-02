Пожар в Taryan Towers ликвидировали — ГСЧС

Пожар в новостройке Taryan Towers в Киеве ликвидировали.
Пожар произошел на 34 этаже 35-этажной новостройки, говорится в сообщении столичных спасателей.
К тушению пожара были привлечены 18 человек и 4 единицы техники.
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В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.
Пожар в Taryan Towers
Вечером 2 сентября вспыхнул пожар в недостроенном небоскребе Taryan Towers.
Огонь и черный дым было видно за километры.
Taryan Towers строится с 2016 года. За землю под зданием судится Министерство культуры и компания-застройщик Познякижилстрой, что входит в Taryan Group бизнесмена Артура Мхитаряна.
Источник: ГСЧС Киева