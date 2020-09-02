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Факты / Происшествия

Пожар в Taryan Towers ликвидировали — ГСЧС

Пожар в новостройке Taryan Towers в Киеве ликвидировали.

Пожар произошел на 34 этаже 35-этажной новостройки, говорится в сообщении столичных спасателей.

К тушению пожара были привлечены 18 человек и 4 единицы техники.

Читайте: Пожар в Taryan Towers: огонь видно за километры

В 20:57 пожар был ликвидирован на площади 15 квадратных метров.

Пожар в Taryan Towers

Вечером 2 сентября вспыхнул пожар в недостроенном небоскребе Taryan Towers.

Огонь и черный дым было видно за километры.

Taryan Towers строится с 2016 года. За землю под зданием судится Министерство культуры и компания-застройщик Познякижилстрой, что входит в Taryan Group бизнесмена Артура Мхитаряна.

Источник: ГСЧС Киева

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