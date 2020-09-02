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Пожежу в Taryan Towers ліквідували – ДСНС

Пожежу у новобудові Taryan Towers у Києві ліквідували.

Пожежа сталася на 34 поверсі 35-поверхової новобудови, йдеться у повідомленні столичних рятувальників.

До гасіння пожежі було залучено 18 осіб та 4 одиниці техніки.

Читайте: Пожежа у Taryan Towers: вогонь видно за кілометри

О 20:57 пожежу ліквідовано на площі 15 метрів квадратних.

Пожежа у Taryan Towers

Ввечері 2 вересня спалахнула пожежа у недобудованому хмарочосі Taryan Towers.

Вогонь та чорний дим було видно за кілометри.

Taryan Towers будується з 2016 року. За землю під будівлею судиться Міністерство культури та компанія-забудовник Познякижитлобуд, що входить в Taryan Group бізнесмена Артура Мхітаряна. 

Джерело: ДСНС Києва

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