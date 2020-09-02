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Факты / Происшествия

В Киеве горит небоскреб Taryan Towers

В Киеве вспыхнул пожар на крыше 35-этажного недостроенного небоскреба Taryan Towers.

На место выехала большое количество пожарных машин и карет скорой помощи.

Как отмечают очевидцы, пожар сопровождается большим количеством черного дыма.

Читайте: Пожары на Харьковщине и Луганщине: горит 400 га леса, уничтожено 8 домов 

Дом расположен на улице Иоанна Павла II, 12.

Пожар в Харьковской области

Крупный пожар возник в Харьковской области. В селе Воробьевка Дворечанского района сгорело 8 домов из 150.

Пожар продолжает тушить наземная техника, авиация и пожарный поезд. Предварительная причина пожара — возгорание свалки, с которой ветер разогнал огонь на лес.

2 сентября на востоке Украины вспыхнуло три крупных пожара — две в Харьковской области, одна на Луганщине.

Источник: ДТП.kiev.ua

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