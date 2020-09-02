В Киеве вспыхнул пожар на крыше 35-этажного недостроенного небоскреба Taryan Towers.
На место выехала большое количество пожарных машин и карет скорой помощи.
Как отмечают очевидцы, пожар сопровождается большим количеством черного дыма.
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Дом расположен на улице Иоанна Павла II, 12.
Пожар в Харьковской области
Крупный пожар возник в Харьковской области. В селе Воробьевка Дворечанского района сгорело 8 домов из 150.
Пожар продолжает тушить наземная техника, авиация и пожарный поезд. Предварительная причина пожара — возгорание свалки, с которой ветер разогнал огонь на лес.
2 сентября на востоке Украины вспыхнуло три крупных пожара — две в Харьковской области, одна на Луганщине.