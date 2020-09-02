В Киеве на Троещине ночью, 2 августа, автомобиль Hyundai въехал на летнюю террасу McDonald’s и травмировал двух женщин.

Пострадавших, которые в момент наезда находились за столиком, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Предварительно, одна из женщин получила перелом ноги.

Также во время аварии водитель снес ограждение и металлическую тумбу.

Почему водитель въехал на летнюю террасу, разберутся правоохранители, прибывшие на место ДТП.

Перед тем, как наехать на людей, водитель сделал заказ в кассе McDonald’s.

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В Киеве Hyundai въехал в террасу McDonald’s и травмировал двух женщин / 3 фотографии

В центре Киева Volkswagen протаранил летнюю террасу кафе

Похожая авария, также с пострадавшим, произошла 1 сентября на столичной Бессарабке.

Один человек были госпитализирован после того, как на летнюю террасу кафе вылетел Volkswagen, за рулем которого, предположительно, был пьяный водитель.

Фото: ДТП.kiev.ua