В Киеве Hyundai въехал в террасу McDonald’s и травмировал двух женщин

В Киеве на Троещине ночью, 2 августа, автомобиль Hyundai въехал на летнюю террасу McDonald’s и травмировал двух женщин.
Пострадавших, которые в момент наезда находились за столиком, госпитализировали с травмами различной степени тяжести. Предварительно, одна из женщин получила перелом ноги.
Также во время аварии водитель снес ограждение и металлическую тумбу.
Почему водитель въехал на летнюю террасу, разберутся правоохранители, прибывшие на место ДТП.
Перед тем, как наехать на людей, водитель сделал заказ в кассе McDonald’s.
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В центре Киева Volkswagen протаранил летнюю террасу кафе
Похожая авария, также с пострадавшим, произошла 1 сентября на столичной Бессарабке.
Один человек были госпитализирован после того, как на летнюю террасу кафе вылетел Volkswagen, за рулем которого, предположительно, был пьяный водитель.
Фото: ДТП.kiev.ua