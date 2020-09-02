У Києві на Троєщині вночі, 2 серпня, автомобіль Hyundai в’їхав на літню терасу McDonald’s та травмував двох жінок.

Постраждалих, які у момент наїзду перебували за столиком, госпіталізували з травмами різного ступеня тяжкості. Попередньо, одна з жінок отримала перелом ноги.

Також під час аварії водій зніс огорожу та металеву тумбу.

Чому водій в’їхав на літню терасу, розберуться правоохоронці, які прибули на місце ДТП.

Перед тим, як наїхати на людей, водій зробив замовлення у касі McDonald’s.

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У Києві Hyundai в’їхав у терасу McDonald’s і травмував двох жінок / 3 фотографии

У центрі Києва Volkswagen протаранив літню терасу кафе

Схожа аварія, також із постраждалим, сталася 1 вересня на столичній Бессарабці .

Одну людину госпіталізували після того, як на літню терасу кафе вилетів Volkswagen, за кермом якого, попередньо, був п’яний водій.

Фото: ДТП.kiev.ua