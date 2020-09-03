В Киеве двое мужчин напали на женщину на одном из пляжей. Ей удалось сбежать от нападавших.

Вечером 2 сентября в полицию Киева поступило сообщение от женщины о нападении мужчин вблизи улицы Наумовича. По ее словам, она познакомилась на пляже с двумя мужчинами и отдыхала вместе с ними.

Ближе к вечеру мужчины изменили свое поведение и напали на нее. Они начали душить и бить женщину, после чего забрали телефон и устройство для курения.

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Пострадавшей удалось убежать от нападавших, попросить у прохожих телефон и сообщить о преступлении в полицию.

Патрульные по приметам обнаружили одного подозреваемого на улице Обуховской, другого недалеко от места событий. Полиция задержала обоих злоумышленников.







Душили и били: в Киеве двое мужчин напали на женщину на пляже / 2 фотографии

Происшествия Киева

В Киеве мужчина издевался над своими родственниками, оскорбляя нецензурными словами 54-летнюю мать, 49-летнюю тетю и 75-летнюю бабушку.

33-летний мужчина запугивал их, унижал, угрожал физической расправой и регулярно применял физическую силу. Такое насилие в семье продолжалось в течение последних четырех месяцев.

Фото: Патрульная полиция Киева