В Киеве двое мужчин напали на женщину на одном из пляжей. Ей удалось сбежать от нападавших.
Вечером 2 сентября в полицию Киева поступило сообщение от женщины о нападении мужчин вблизи улицы Наумовича. По ее словам, она познакомилась на пляже с двумя мужчинами и отдыхала вместе с ними.
Ближе к вечеру мужчины изменили свое поведение и напали на нее. Они начали душить и бить женщину, после чего забрали телефон и устройство для курения.
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Пострадавшей удалось убежать от нападавших, попросить у прохожих телефон и сообщить о преступлении в полицию.
Патрульные по приметам обнаружили одного подозреваемого на улице Обуховской, другого недалеко от места событий. Полиция задержала обоих злоумышленников.
Происшествия Киева
В Киеве мужчина издевался над своими родственниками, оскорбляя нецензурными словами 54-летнюю мать, 49-летнюю тетю и 75-летнюю бабушку.
33-летний мужчина запугивал их, унижал, угрожал физической расправой и регулярно применял физическую силу. Такое насилие в семье продолжалось в течение последних четырех месяцев.
Фото: Патрульная полиция Киева