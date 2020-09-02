В Киеве мужчина четыре месяца унижал, запугивал и бил своих родственников

В Киеве 33-летний мужчина систематично издевался над своими родственниками. Он оскорблял нецензурными словами 54-летнюю мать, 49-летнюю тетю и 75-летнюю бабушку.

Также мужчина запугивал их, унижал, угрожал физической расправой и регулярно применял физическую силу.

Такая ситуация в семье наблюдалась в течение последних четырех месяцев. Мужчину даже трижды привлекали к административной ответственности.

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Сейчас прокуратура направила в суд обвинительный акт по факту совершения физического и психологического насилия в отношении членов семьи.

Мужчине грозит наказание в виде общественных работ сроком от 150 до 240 часов, или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы до пяти лет или лишение свободы до двух лет.

А вот в Одессе отец четыре года издевался над детьми. Он различными способами насиловал свою несовершеннолетнюю дочь и пасынка и заставлял их смотреть видео порнографического характера.

Перед своей шестилетней дочерью мужчина обнажал половые органы и применял действия насильственного характера.

Источник: Прокуратура города Киева