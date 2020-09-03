У Києві двоє чоловіків вчинили напад на жінку на одному з пляжів. Їй вдалося втекти від нападників.

Ввечері 2 вересня до поліції Києва надійшло повідомлення від жінки про напад чоловіків поблизу вулиці Наумовича. За її словами, вона познайомилась на пляжі з двома чоловіками та відпочивала з ними.

Ближче до вечора чоловіки змінили свою поведінку та напали на неї. Вони почали душити та бити жінку, після чого забрали телефон та пристрій для куріння.

Читайте: Під Києвом під час стрілянини поранили три людини, речові докази прибрали офіціанти

Постраждалій вдалося втекти від нападників, попросити у перехожих телефон та повідомити про злочин до поліції.

Патрульні за прикметами виявили одного підозрюваного на вулиці Обухівській, іншого неподалік місця подій. Поліція затримала обох зловмисників.







Душили та били: у Києві двоє чоловіків напали на жінку на пляжі / 2 фотографии

Надзвичайні події Києва

У Києві чоловік знущався над своїми родичами, ображаючи нецензурними словами 54-річну матір, 49-річну тітку та 75-річну бабусю.

33-річний чоловік залякував їх, принижував, погрожував фізичною розправою та регулярно застосовував фізичну силу. Таке насильство у родині тривало впродовж останніх чотирьох місяців.

Фото: Патрульна поліція Києва