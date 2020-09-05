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Факты / Происшествия

Смерть на путях: под Полтавой поезд сбил 18-летнего студента

На железнодорожной станции Яковцы под Полтавой поезд сбил 18-летнего парня.

Машинист задействовал экстренное торможение, однако не успел полностью остановить механизм. Поезд влетел в студента. Смерть наступила в результате травмы головы, парень скончался на месте.

Жители рассматривают две версии смерти: либо студент не услышал поезд, или сам бросился под него, таким образом покончив жизнь самоубийством.

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На месте происшествия работала полиция, которая выясняла обстоятельства гибели парня. Однако версию убийства правоохранители отбрасывают, поскольку погибший сам был на остановке.

Смерть подростка

В феврале 2020 года в Ивано-Франковске пассажирский поезд сбил 14-летнего подростка.

Машинист также пытался остановить поезд, однако не смог.

Избежать столкновения не удалось, от полученных травм парень скончался на месте.

Обстоятельства гибели подростка также устанавливала полиция.

Источник: Надзвичайні новини

Фото: Pixabay

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