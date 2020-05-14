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Факты / Мир

Пробежал в сантиметрах: пешехода чудом не сбил поезд на переезде

Камеры наблюдения сняли нетерпеливого пешехода, которого едва не сбил скоростной поезд на переезде в Великобритании.

Мужчина буквально меньше чем за секунду пробежал перед поездом.

В начале видео видно, как пешеход решает пролезть под закрытым шлагбаумом и перейти железнодорожные пути, когда это запрещено.

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Кровь стынет в жилах от момента, когда мужчина ускоряется, а поезд в сантиметрах от него проезжает на огромной скорости.

Напомним, бригада строителей чудом выжила после обвала дома XIX века в Одессе.

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