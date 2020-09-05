На залізничній станції Яківці під Полтавою потяг збив 18-річного хлопця.

Машиніст задіяв екстрене гальмування, однак не встиг повністю зупинити механізм. Потяг влетів у студента. Смерть настала через травмування голови, хлопець помер на місці.

Мешканці розглядають дві версії смерті: або студент не почув потяг, або сам кинувся під нього, таким чином покінчивши життя самогубством.

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На місці події працювала поліція, яка з’ясовувала обставини загибелі хлопця. Однак версію вбивства правоохоронці відкидають, оскільки загиблий сам був на зупинці.

Смерть підлітка

У лютому 2020 року в Івано-Франківську пасажирський потяг збив 14-річного підлітка.

Машиніст також намагався зупинити потяг, проте не зміг.

Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм хлопець помер на місці.

Обставини загибелі підлітка також встановлювала поліція.