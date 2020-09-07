Хотів помститися колишній дружині: на Донеччині попередили замовне вбивство

У Слов’янську на Донеччині правоохоронці попередили замовне вбивство чоловіка, яке було оцінено у $5 тис.

Вбивство було інсценовано разом із керівництвом обласної прокуратури та СБУ.

З’ясувалося, що таким чином 34-річний замовник хотів помститися колишній дружині, яка розлучилася з ним і пішла до іншого чоловіка.

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– Помститися він вирішив холоднокровно – вбити її теперішнього 42-річного співмешканця “не своїми руками”. Кілер мав забрати життя ударом ножа, – йдеться у повідомленні.

За планом колишнього чоловіка, вбивство його суперника мало виглядати як напад невідомого.

Під час обшуку правоохоронці вилучили фотографії “вбитого”, які кілер надав у якості доказів “виконаної роботи”.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 27, п. 11, 12 ч. 2 ст. 115 ККУ (Готування замовного вбивство) – чоловікові загрожує до 15 років за ґратами.

Напад на дівчину з ножем у Києві

У Святошинському районі столиці 48-річний чоловік накинувся на 26-річну дівчину з ножем після відмови у відповідь на залицяння.

Спочатку нападник пропонував провести дівчину додому з роботи, однак реакція дівчини його дуже роздратувала.

Постраждалу доставили до лікарні з пораненнями грудної клітини та живота.

Кривдником виявився місцевий мешканець: за скоєне йому загрожує до восьми років в’язниці.