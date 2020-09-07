6 сентября боевики дважды обстреляли позиции ВСУ, пренебрегая перемирием. В результате обстрелов погиб один украинский военный Тарас Кубийович.

Боевики открыли огонь вблизи Причепиловки Луганской области и обстреливали из стрелкового оружия.

Он уроженец села Вильхивци, Городенковского района Ивано-Франковской области.

Тарас стал первым погибшим во время боевых действий в Донбассе с начала перемирия 27 июля.

Имя погибшего военнослужащего сообщил председатель Городенковского районного объединения участников АТО Михаил Човганюк.

— К большому сожалению, война забирает лучших сынов Украины. С оружием в руках защищал Родину. И теперь пополнил небесный легион, — отметил председатель объединения участников АТО.

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Нарушение перемирия

На 42-й день перемирия в Донбассе боевики открыли огонь и нарушили режим тишины.

Впервые 6 сентября они обстреляли позиции ВСУ вблизи Красногоровки, из-за этого один украинский военный получил ранения.

Кроме того, в этот день экстренно собралось совещание участников украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Они сообщили, что Украина продолжает соблюдать режим тишины и сделает все для сохранения мира и жизни граждан.

Источник: Михаил Човганюк