В Кривом Роге мужчина бросил гранату в знакомых, есть пострадавшие

В Кривом Роге мужчина из-за конфликта бросил в знакомых гранату РГД-5, которая взорвалась.
В результате четыре человека пострадали.
Читайте: В Грузии автобус с пассажирами сорвался в пропасть, погибли 12 человек
По данным полиции в Днепропетровской области, 23 августа около полуночи 44-летний мужчина во время конфликтной ситуации бросил в сторону знакомых гранату. Из-за взрыва четыре человека были госпитализированы в больницу с взрывной травмой и осколочными ранениями.
Сейчас начато уголовное производство по ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) УК Украины.
Мужчина был задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.
Чрезвычайные ситуации в Украине
24 августа в День независимости Украины сообщили о минировании станция метро Крещатик в Киеве. В полицию поступил анонимный звонок об установлении взрывчатки. Из-за этого станцию Крещатик и Пересадку на станцию Майдан Незалежности закрыли.