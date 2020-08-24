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Факты / Происшествия

В Кривом Роге мужчина бросил гранату в знакомых, есть пострадавшие

В Кривом Роге мужчина из-за конфликта бросил в знакомых гранату РГД-5, которая взорвалась.

В результате четыре человека пострадали.

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По данным полиции в Днепропетровской области, 23 августа около полуночи 44-летний мужчина во время конфликтной ситуации бросил в сторону знакомых гранату. Из-за взрыва четыре человека были госпитализированы в больницу с взрывной травмой и осколочными ранениями.

Сейчас начато уголовное производство по ст. 115 (Покушение на умышленное убийство) УК Украины.

Мужчина был задержан, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

  • у кривому розі чоловік кинув гранату
  • у кривому розі чоловік кинув гранату
  • у кривому розі чоловік кинув гранату
  • у кривому розі чоловік кинув гранату
В Кривом Роге мужчина бросил гранату в знакомых, есть пострадавшие / 2 фотографии

Чрезвычайные ситуации в Украине

24 августа в День независимости Украины сообщили о минировании станция метро Крещатик в Киеве. В полицию поступил анонимный звонок об установлении взрывчатки. Из-за этого станцию Крещатик и Пересадку на станцию Майдан Незалежности закрыли.

Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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