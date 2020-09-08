На автозаправці на проспекті Лобановського у Києві стався інцидент – відвідувач, якому вночі не продали спиртні напої, погрожував підірвати гранату.

На виклик миттєво прибув наряд поліції охорони, вибухотехніки та слідчо-оперативна група.

Експерти встановили, що предмет, яким чоловік погрожував підірвати АЗС, це піротехнічний виріб – страйкбольна граната.

Зловмисника затримали. Ним виявився 42-річний киянин, у якого раніше не було проблем із законом.

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Йому повідомлено підозру за ч. 1 ст. 259 ККУ – Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності. Це від двох до шести років позбавлення волі.

Нині суд має розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.







Не продали алкоголь: на АЗС у Києві чоловік погрожував підірвати гранату / 2 фотографии

На початку вересня біля Офісу президента на вулиці Банковій у Києві поліція затримали чоловіка з гранатою.

Його дії кваліфікували як незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

Ця стаття передбачає штраф до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів, громадські роботи – від 120 до 240 годин, арешт від трьох до шести місяців, обмеження волі від двох до п’яти років або ж позбавлення волі на строк до трьох років.