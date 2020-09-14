В понедельник, 14 сентября, на автодороге Львов-Ужгород недалеко от города Новый Калинов Самборского района произошло ДТП.

51-летний водитель на автомобиле ГАЗель не справился с управлением и выехал на обочину дороги, где находились двое работников дорожно-строительной компании.

В результате ДТП от полученных травм погиб 26-летний мужчина, который выполнял дорожные работы. Его коллегу 45-летнего мужчину госпитализировали с телесными повреждениями.

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Сейчас водитель задержан. По факту преступления открыто уголовное производство по части 2 статьи 286.

Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

ДТП под Борисполем

На днях на трассе Киев — Харьков — Довжанский столкнулись две фуры, микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter и ВАЗ.

В ДТП под Борисполем пять человек погибли и 20 получили травмы.

Водитель DAF FT95, который двигался в сторону Киева, столкнулся с Mercedec-Benz 1320, после чего вылетел на встречную полосу и протаранил два транспортных средства.