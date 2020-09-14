Около 6.00 в больницу Никополя привезли двух мужчин со смертельным огнестрельными ранениями.

Личности убитых установлены, а для задержания подозреваемого в преступлении полиция ввела спецоперацию.

Другие подробности пока неизвестны.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 п. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины — Умышленное убийство.

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Стрельба в ТРЦ Киева

10 сентября в ТРЦ на проспекте Оболонском в Киеве произошла перестрелка, в результате которой ранен 25-летний парень.

Между потерпевшим и несколькими неизвестными якобы возник конфликт. Один из них достал травматическое оружие и сделал несколько выстрелов.

Пострадавшего с ранениями ног госпитализировали в больницу. Другим участникам конфликта удалось сбежать.