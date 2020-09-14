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Факти / Надзвичайні події

Вдарив ножем: у центрі Дніпра іноземець вбив чоловіка

У Дніпрі на Європейській площі між двома чоловіками виник конфлікт. Нападник дістав з кишені ніж та наніс удари.

Від отриманих тілесних ушкоджень 39-річний потерпілий помер на місці події.

– Працівники Шевченківського відділення поліції встановили, що вбивство скоїв 31-річний раніше судимий іноземець. Його затримали та повідомили про підозру, – зазначили у поліції.

Вбивство у Дніпрі: іноземець напав на чоловіка

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За вказаним фактом відкрили кримінальне провадження – умисне вбивство. Максимальне покарання, передбачене санкцією, – до 15 років позбавлення волі.

Напад у Львові

13 вересня у Львові затримали 16-річного та 18-річного хлопців, які звинувачуються у жорстокому побитті двох львів’ян.

Тіла постраждалих знайшли у закинутій будівлі на вулиці Богдана Хмельницького.

70-річний чоловік від отриманих травм загинув на місці, а його 64-річного товариша доставили до найближчої лікарні.

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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