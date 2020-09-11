На Львовщине в пункте пропуска Краковец мужчина совершил нападение на пограничника.

Вечером 10 сентября во районе одного из населенных пунктов Яворивского района работники Государственной пограничной службы остановили неизвестного мужчину.

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На вопрос о наличии документов, удостоверяющих личность и цели пребывания вблизи границы мужчина достал нож и набросился на одного из работников Госпогранслужбы.

— Правоохранители провели предупредительные выстрелы и, применив спецсредства, задержали нападавшего. В результате нападения пограничники телесных повреждений не получили, мужчине удалось повредить ножом только форму военнослужащего, — говорится в сообщении Госпогранслужбы.

По данным пограничной службы, мужчина является жителем Львовской области. Причины своего нападения он не объяснил.

Правонарушитель привлечен к ответственности по ст. 202 (Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска) КоАП.

Также полиция направила сообщение об обнаружении признаков преступления по ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа, государственному исполнителю, частном исполнителю, члену общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащему, уполномоченному лицу Фонда гарантирования вкладов физических лиц) и ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.







На Львовщине неизвестный напал с ножом на пограничника / 2 фотографии

События на границе

На границе с Румынией украинские пограничники задержали двух мужчин, которые незаконно пытались пересечь границу.

Во время побега один из нарушителей запутался в инженерном заграждении из колючей проволоки и ему понадобилась скорая помощь. С ранением ноги парня доставили в районную больницу, другой беглец не пострадал.

Фото: Госпогранслужба