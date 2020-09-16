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Факти / Надзвичайні події

У Росії знайшли мертвим націоналіста Максима Марцинкевича

У Росії в Челябінському СІЗО знайшли мертвим 36-річного Максима Марцинкевича, який також відомий як  Максим Тесак.

ЗМІ повідомляють, що він наклав на себе руки. Смерть Максима Марцинкевича підтвердили також у челябінській Федеральній службі виконання покарань. У відомстві повідомили, що в камері він перебував один, тому наразі проводяться відповідні перевірки.

Водночас, російське видання Baza повідомило, що Максим Марцинкевич залишив передсмертну записку, в якій заявив, що не хоче завдавати неприємностей адміністрації СІЗО і просить передати своїй дружині книгу про комунізм і особистий щоденник.

Максим Тесак Марцинкевич помер на 36 році життя в Росії

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Тим часом адвокат загиблого заявив, що версія про самогубство потребує перевірки.

Максим Тесак Марцинкевич помер на 36 році життя в Росії

Максим Марцинкевич був відомий як лідер міжрегіонального відділення молодіжної організації Формат 18.

Згодом він став співзасновником громадського руху перебудова, найпопулярнішим проектом якого став Окупай-педофіляй, метою якого була боротьба з педофілами.

Максим Марцинкевич (Тесак) відбував десятирічний термін, після того, як один із наркоторговців, якого він спіймав, помер.

Нещодавно в Росії помер актор Борис Клюєв. Найбільше він запам’ятався глядачам у серіалі Вороніни, де зіграв Миколу Петровича Вороніна.

Джерело: ТАСС

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