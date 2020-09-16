Максим Тесак Марцинкевич помер на 36 році життя в Росії

У Росії в Челябінському СІЗО знайшли мертвим 36-річного Максима Марцинкевича, який також відомий як Максим Тесак.

ЗМІ повідомляють, що він наклав на себе руки. Смерть Максима Марцинкевича підтвердили також у челябінській Федеральній службі виконання покарань. У відомстві повідомили, що в камері він перебував один, тому наразі проводяться відповідні перевірки.

Водночас, російське видання Baza повідомило, що Максим Марцинкевич залишив передсмертну записку, в якій заявив, що не хоче завдавати неприємностей адміністрації СІЗО і просить передати своїй дружині книгу про комунізм і особистий щоденник.

Читайте: Помер батько Білла Гейтса

Тим часом адвокат загиблого заявив, що версія про самогубство потребує перевірки.

Максим Марцинкевич був відомий як лідер міжрегіонального відділення молодіжної організації Формат 18.

Згодом він став співзасновником громадського руху перебудова, найпопулярнішим проектом якого став Окупай-педофіляй, метою якого була боротьба з педофілами.

Максим Марцинкевич (Тесак) відбував десятирічний термін, після того, як один із наркоторговців, якого він спіймав, помер.

Нещодавно в Росії помер актор Борис Клюєв. Найбільше він запам’ятався глядачам у серіалі Вороніни, де зіграв Миколу Петровича Вороніна.